В немецком Кёльне прошла многотысячная демонстрация против правого экстремизма

В немецком Кёльне тысячи людей вышли на демонстрацию против правого экстремизма в связи с победой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.

Об этом сообщает Handelsblatt, пишет "Европейская правда".

По оценкам полиции, на демонстрацию против правого экстремизма в Кельне вышли около 9000 человек. Акция проходила под лозунгом "Остановим правый экстремизм в Саксонии-Анхальт и везде – укрепим демократию".

"В ситуации, когда правые экстремисты могут впервые прийти к власти в одной из немецких федеральных земель, мы, демократы, хотим и обязаны четко и громко высказаться", – заявили в общественной инициативе, созвавшей акцию.

В обосновании проведения протеста говорилось о важности дистанцироваться от сотрудничества с "АдН" в земельных парламентах и в гражданском обществе, о важности защиты конституционных прав, противодействия расизму и антисемитизму.

Многотысячный протест также состоялся в Берлине и в соседнем Потсдаме.

Напомним, "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу на воскресных выборах в Саксонии-Ангальт со значительным отрывом, хотя и не набрала абсолютного большинства.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал результат выборов в Саксонии-Ангальт самым тяжелым поражением для своей партии ХДС за десятилетие и пообещал продолжать курс реформ.

Сопредседатель "АдН" Алиса Вайдель рассчитывает, что после триумфа в Саксонии-Анхальт поддержка ее партии продолжит расти на общенациональном уровне и достигнет 40%.

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдН" наносит удар по правительству всей Германии.