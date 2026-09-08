Почали діяти нові мита Канади на товари зі США

Нові канадські мита, спрямовані на імпорт зі США обсягом приблизно $20 млрд, офіційно набрали чинності у вівторок, ставши черговою ескалацією в торгівельній війні між двома союзниками.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NYT.

Мита поширюються на широкий спектр американських товарів, зокрема на одяг, сир, металеві деталі та вироби з деревини.

Такий підхід покликаний віддзеркалити тарифні обмеження, які президент США Дональд Трамп запровадив проти Канади після того, як торгівельні переговори між двома сусідніми країнами минулого місяця закінчилися взаємними звинуваченнями та провалом.

Наразі економічний ефект від цих взаємних дій може бути обмеженим, оскільки мита охоплюють лише незначну частку щорічного товарообігу між Сполученими Штатами та Канадою.

Більше занепокоєння викликає загроза спіралі відплатних заходів, яка може призвести до ще вищих і ширших мит, що завдадуть шкоди сім’ям та бізнесу по обидва боки кордону.

У Канаді прем’єр-міністр Марк Карні намагається позиціювати себе як надійний захист проти торгівельної агресії Трампа, заявивши, що його країна перебуває "у стані війни".

Загалом канадські посадовці пообіцяли відповідати "долар за долар" на будь-які митні обмеження з боку США.

На початку вересня Карні закликав адміністрацію Трампа "припинити намагатися демонструвати силу", а також "створювати меми".

Його коментарі пролунали на тлі нової хвилі заяв із Вашингтона після того, як торгівельні переговори між країнами зайшли в глухий кут, а США запровадили 50% мита на канадські товари. Трамп перейменував озеро Онтаріо на "озеро Америка" та насміхався з Канади у соцмережах.

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