Босния и Герцеговина высылает двух сербских дипломатов из-за похорон Младича

Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Элмедин Конакович объявил двух сотрудников посольства Сербии в Сараево персонами нон грата в ответ на проведение в Белграде похорон командующего армией боснийских сербов, осужденного за геноцид и военные преступления, Ратко Младича.

Об этом он заявил во вторник, сообщает Televizija K3, пишет "Европейская правда".

Во вторник военному атташе Милану Дулановичу и советнику представителя сербского Агентства безопасности и разведки Данко Максимовичу из посольства Сербии в Сараево было предоставлено 48 часов на то, чтобы покинуть Боснию и Герцеговину.

По словам Конаковича, причиной такого решения стала их деятельность, связанная с прославлением Ратко Младича.

Кроме того, глава МИД заявил, что Босния также воздержится от подписания меморандума о добрососедских отношениях и сотрудничестве стран Западных Балкан, который должен быть подписан в Черногории 1 октября.

"С такой Сербией мы не подпишем документы о добрососедских отношениях", – сказал министр на пресс-конференции, добавив, что Сербия "перешла все красные линии" своими действиями в связи с похоронами Младича.

Сербский президент Александар Вучич заявил, что Белград ответит на высылку своих дипломатов взаимными мерами.

"Когда вы принимаете решение о высылке чьих-то дипломатов, вам следует задуматься, не вышлет ли кто-то другой ваших дипломатов", – подчеркнул Вучич.

В то же время сербский президент заявил, что не будет спешить с ответными мерами, чтобы "не втянуться в спираль истерических реакций".

7 сентября министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Элмедин Конакович объявил о почти полном отзыве персонала дипломатической миссии страны в Сербии после того, как там похоронили военного преступника Ратко Младича.

Напомним, Младич скончался в тюрьме ООН 27 августа в Нидерландах. В июле 2021 года Младич был приговорен к пожизненному заключению за серию военных преступлений и преступлений против человечности во время войны в Боснии 1992–1995 годов, в том числе за осаду Сараево и геноцид в Сребренице. Часть сербских националистов, впрочем, считает его героем.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос решила отменить свой визит в Сербию из-за похорон Младича, а также намекнула, что это может повлиять на вступление Сербии в Евросоюз. Ряд европейских государств также осудили чествование и похороны военного преступника в Сербии.

Подробнее об этом в статье "Европейской правды": Высшая честь для "генерала-мясника". Как Сербия останавливает движение в ЕС ради военного преступника