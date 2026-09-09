Зеленський обговорив посилення ППО та підготовку до зими з прем’єром Норвегії

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло, куди глава держави прибув на похорон короля Гаральда.

Про це повідомили в Офісі президента, передає "Європейська правда".

На зустрічі лідерів йшлося про посилення української протиповітряної оборони. Зеленський поінформував норвезького прем’єра про потреби України в ракетах-перехоплювачах, насамперед для систем Patriot. Він зазначив, що Україна розраховує на підтримку з боку Норвегії, зокрема через механізм із закупівлі американського озброєння PURL, де ця країна є лідером за внесками.

Крім того, вони обговорили подальшу роботу над антибалістичною програмою FREYJA.

На зустрічі йшлося і про підготовку до проходження зими. Зеленський і Йонас Гар Стьоре обговорили потреби України та можливості Норвегії надати необхідну підтримку цього року.

На зустрічі український президент також висловив співчуття норвезькому прем’єру у зв’язку зі смертю короля Гаральда V.

Король Гаральд V помер вранці 28 серпня у 89-річному віці, він був найстаршим монархом Європи. Похорон відбудеться 9 вересня, його відвідає низка світових лідерів.

Новий король Норвегії Гокон VIII склав присягу перед парламентом у вівторок, 1 вересня.