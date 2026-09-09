Зеленский обсудил укрепление ПВО и подготовку к зиме с премьером Норвегии

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Осло, куда глава государства прибыл на похороны короля Харальда.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает "Европейская правда".

На встрече лидеров речь шла об укреплении украинской противовоздушной обороны. Зеленский проинформировал норвежского премьера о потребностях Украины в ракетах-перехватчиках, прежде всего для систем Patriot. Он отметил, что Украина рассчитывает на поддержку со стороны Норвегии, в частности через механизм закупки американского вооружения PURL, где эта страна является лидером по взносам.

Кроме того, они обсудили дальнейшую работу над антибаллистической программой FREYJA.

На встрече речь шла и о подготовке к зиме. Зеленский и Йонас Гар Стёре обсудили потребности Украины и возможности Норвегии оказать необходимую поддержку в этом году.

На встрече украинский президент также выразил соболезнования норвежскому премьеру в связи со смертью короля Харальда V.

Король Харальд V скончался утром 28 августа в возрасте 89 лет, он был самым пожилым монархом Европы. Похороны состоятся 9 сентября, их посетят ряд мировых лидеров.

Новый король Норвегии Хокон VIII принес присягу перед парламентом во вторник, 1 сентября.