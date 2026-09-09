Сикорский намекнул, что Навроцкий мог бы повлиять на Трампа в вопросе Patriot для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намекнул, что президент Кароль Навроцкий мог бы воспользоваться своей дружбой с лидером США Дональдом Трампом, чтобы помочь Украине.

Об этом он заявил в эфире Polsat News, передает "Европейская правда".

Ведущая спросила Сикорского о дальнейших поставках Украине дефицитных ракет для зенитных систем Patriot.

"Ну, если у соседа горит дом, а у нас есть ведро с водой, то хорошо бы помочь соседу", – сказал глава МИД.

Как отметил Сикорский, это "всегда сложное решение, потому что этих ракет объективно мало, а россияне производят 100–120 ракет (в месяц)". Однако он не захотел прямо ответить, должна ли Польша сейчас поделиться такими ракетами с Украиной.

"Это не мое решение. В этом вопросе у господина президента привилегированные отношения с Соединенными Штатами, а это американская инициатива", – заявил он.

"Украина – надежный союзник, она защищает нашу границу от танков Путина. Да и эти ракеты уничтожали бы российские ракеты, летящие на города. Так что это непростые решения", – подытожил Сикорский.

Напомним, 15 мая американские высокопоставленные военные подтвердили, что Соединенные Штаты отменили запланированную отправку 4 тысяч военнослужащих в Польшу.

Впрочем, спустя некоторое время после разгоревшегося резонанса президент США Дональд Трамп заявил о намерении отправить в Польшу 5 тысяч американских военных, упомянув о своих дружеских отношениях с президентом Каролем Навроцким.

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