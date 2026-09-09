Мэр Сеуты просит ЕС помочь преодолеть миграционный кризис в городе

Мэр-президент испанского автономного города Сеута, расположенного в Северной Африке, Хуан Хесус Вивас обратился к Европейскому Союзу с просьбой помочь наладить нормальную жизнь в городе, а также принять решительные меры в отношении Марокко.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на встрече с еврокомиссарами в Брюсселе, сообщает Euronews.

Глава Сеуты обвинил Марокко в "политике давления" на город и призвал ЕС занять более жесткую позицию в отношении Рабата и выделить средства на охрану границы.

Во вторник в Брюсселе Вивас встретился с тремя комиссарами ЕС и несколькими законодателями, призвав их помочь вернуть нелегальных мигрантов и восстановить нормальную жизнь в городе, где остаются тысячи граждан третьих стран, включая несовершеннолетних без сопровождения.

Мэр Сеуты отмежевался от правительства Испании, обвинив премьер-министра Педро Санчеса в неспособности отреагировать на миграционный кризис, охвативший город в конце июля.

"ЕС должен сказать Марокко, что любое плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество начинается с уважения к нашим границам", – сказал Вивас на пресс-конференции в Европейском парламенте.

Правительство Испании не обвиняет Марокко в провоцировании вторжения мигрантов в Сеуту.

"Правительство должно объяснить, почему оно отказывается считать Марокко ответственным за вторжение, будь то напрямую или вследствие бездействия", – сказал мэр Сеуты, комментируя утечку в СМИ секретного полицейского отчета, который якобы свидетельствует о том, что власти Марокко сыграли определенную роль в кризисе.

В ходе переговоров с еврокомиссарами Вивас попросил финансовой поддержки для строительства пограничной инфраструктуры и преодоления гуманитарного кризиса, разразившегося после массового наплыва мигрантов. Еще одна просьба касается постоянного присутствия в Сеуте Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA) и Frontex, агентства, ответственного за внешние границы блока.

Еврокомиссия пока не взяла на себя никаких конкретных обязательств. Пресс-секретарь Комиссии во вторник заявил, что на этой неделе Брюссель намерен направить техническую миссию в Сеуту для "оценки ситуации".

7 сентября Национальный суд Испании начал официальное расследование в связи с массовым прибытием мигрантов в Сеуту в конце июля.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Россия и Израиль причастны к волне дезинформации, которая привела к массовому наплыву мигрантов в испанскую Сеуту в конце июля.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.