ЗМІ: Росія навряд чи почне серйозні переговори з Україною раніше 2027 року

Європейські та американські посадовці змирилися з тим, що війна Росії в Україні триватиме й наступного року, визнаючи, що остання американська мирна ініціатива не дала жодних результатів у переговорах із правителем Росії Владіміром Путіним.

Про це стало відомо Bloomberg від європейських посадовців, обізнаних з ситуацією, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників, Путін має намір посилити атаки на Україну протягом зими, щоб перевірити її опір та рішучість союзників Києва.

Посланці президента Дональда Трампа, Джаред Кушнер і Стів Віткофф, не досягли значного прогресу під час переговорів у Москві та Києві, що відбулися на вихідних, повідомили посадовці, які попросили не називати їхніх імен під час обговорення політичних питань.

За словами посадовців, Путін не продемонстрував жодних ознак пом’якшення своєї позиції, незважаючи на нещодавні сигнали США до Москви про те, що для відновлення застряглих мирних переговорів потрібні нові ідеї.

Американські посланці привезли до Києва "кілька" хороших ідей, заявив Зеленський у вівторок. Він відмовився надати детальнішу інформацію, зазначивши, що Київ домовився з Вашингтоном ретельніше опрацювати деталі, перш ніж оприлюднювати їх.

За словами одного зі співрозмовників, план Росії на найближчі шість місяців полягає в інтенсифікації ударів по енергетичній та теплоенергетичній інфраструктурі України, щоб зробити життя цивільного населення нестерпним, а також у посиленні гібридних атак і політичного втручання в Європі з метою підриву підтримки Києва.

Лідер Кремля розраховує, що наступної весни він зможе вийти з конфлікту в сильнішому становищі, при цьому утримуючи на плаву економіку Росії, яка перебуває у дедалі більш напруженому стані, зазначило джерело. Серйозні переговори навряд чи відбудуться принаймні до наступного року, зазначило інше джерело.

Союзники України повинні відреагувати, надавши пріоритет постачанню перехоплювачів для протиповітряної оборони, щоб допомогти Києву захиститися, зазначили джерела.

Тристоронні переговори між представниками США, Росії та України, як раніше повідомлялося, можуть поновитися після виборів до Державної Думи, зазначили вони, хоча ці обговорення навряд чи суттєво вплинуть на укладення мирної угоди.

Як повідомляла "Європейська правда", національні радники з питань безпеки з Франції, Німеччини та Британії – Емманюель Бонн, Гюнтер Зауттер і Джонатан Пауелл – після перемовин в Києві зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером домовилися протягом наступних тижнів, разом з українськими колегами, готувати умови, з якими вони будуть виходити на подальші переговори з Росією.

За словами Зеленського, під час переговорів у Києві було запропоновано кілька нових ідей щодо подальшого переговорного процесу та домовились найближчим часом повторити зустріч у форматі Україна-США-Європа.

Детальніше про це читайте в статті "Європейської правди": Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.