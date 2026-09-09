СМИ: Россия вряд ли начнет серьёзные переговоры с Украиной раньше 2027 года

Европейские и американские чиновники смирились с тем, что война России в Украине продлится и в следующем году, признавая, что последняя американская мирная инициатива не принесла никаких результатов в переговорах с правителем России Владимиром Путиным.

Об этом стало известно Bloomberg от европейских чиновников, осведомленных о ситуации, передает "Европейская правда".

По словам собеседников, Путин намерен усилить атаки на Украину в течение зимы, чтобы проверить ее сопротивление и решимость союзников Киева.

Посланцы президента Дональда Трампа, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, не достигли значительного прогресса в ходе переговоров в Москве и Киеве, состоявшихся на выходных, сообщили чиновники, которые попросили не называть их имена при обсуждении политических вопросов.

По словам чиновников, Путин не продемонстрировал никаких признаков смягчения своей позиции, несмотря на недавние сигналы США в адрес Москвы о том, что для возобновления зашедших в тупик мирных переговоров нужны новые идеи.

Американские посланники привезли в Киев "несколько" хороших идей, заявил Зеленский во вторник. Он отказался предоставить более подробную информацию, отметив, что Киев договорился с Вашингтоном более тщательно проработать детали, прежде чем обнародовать их.

По словам одного из собеседников, план России на ближайшие шесть месяцев заключается в интенсификации ударов по энергетической и теплоэнергетической инфраструктуре Украины, чтобы сделать жизнь гражданского населения невыносимой, а также в усилении гибридных атак и политического вмешательства в Европе с целью подрыва поддержки Киева.

Лидер Кремля рассчитывает, что следующей весной он сможет выйти из конфликта в более сильном положении, при этом удерживая на плаву экономику России, которая находится во всё более напряжённом состоянии, отметил источник. Серьёзные переговоры вряд ли состоятся по крайней мере до следующего года, отметил другой источник.

Союзники Украины должны отреагировать, уделив приоритетное внимание поставкам перехватчиков для противовоздушной обороны, чтобы помочь Киеву защититься, отметили источники.

Трехсторонние переговоры между представителями США, России и Украины, как сообщалось ранее, могут возобновиться после выборов в Государственную думу, отметили они, хотя эти обсуждения вряд ли существенно повлияют на заключение мирного соглашения.

Как сообщала "Европейская правда", национальные советники по вопросам безопасности из Франции, Германии и Великобритании – Эмманюэль Бонн, Гюнтер Зауттер и Джонатан Пауэлл – после переговоров в Киеве со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером договорились в течение следующих недель совместно с украинскими коллегами подготовить условия, с которыми они будут выходить на дальнейшие переговоры с Россией.

По словам Зеленского, в ходе переговоров в Киеве было предложено несколько новых идей относительно дальнейшего переговорного процесса и достигнута договоренность в ближайшее время повторить встречу в формате Украина-США-Европа.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чем шла речь на мирных переговорах в Киеве.