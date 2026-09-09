Керівництво Естонії заявляє, що експорт російського зерна через її порти є "неприйнятним" і наразі практично відсутнім.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал зазначив, що Росія експортувала через Естонію лише незначні обсяги зерна і що будь-який подальший експорт буде неприйнятним.

"Позиція Естонії чітка: не можна вважати прийнятним використання Росією естонських портів для експорту свого зерна. Росія несе повну відповідальність за ситуацію з безпекою у Чорному морі, що серйозно порушило як український, так і російський експорт зерна. Було б цинічно, якби Росія одночасно змогла перенаправити свій експорт зерна через балтійські порти", – сказав Міхал.

За словами прем’єр-міністра, Естонія обговорює спільний підхід з Латвією та Литвою щодо обмеження транзиту російського та білоруського зерна.

Як повідомив речник Податково-митної служби Естонії Павел Прокопенко, російське зерно не проходить транзитом через Естонію і не імпортується.

"Імпорт цього товару був відносно низьким навіть до війни. А оскільки імпорт зерна російського походження наразі обкладається високими митами, Росії економічно невигідно ввозити його до Європейського Союзу", – зазначив Прокопенко.

Нагадаємо, служба з питань продовольства та ветеринарії Латвії перевірятиме зернові вантажі з Росії, які прямують транзитом через країну, на предмет того, чи не є це зерно вкраденим з тимчасово окупованих територій України. Схожі перевірки російського зерна запроваджує і Литва.

Напередодні в уряді Латвії анонсували, що планують запровадити 300-відсоткові мита на перевезення зерна з Росії та Білорусі та його переробку.