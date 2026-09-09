Премьер-министр Эстонии: экспорт российского зерна неприемлем

Руководство Эстонии заявляет, что экспорт российского зерна через её порты является "неприемлемым" и в настоящее время практически отсутствует.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил, что Россия экспортировала через Эстонию лишь незначительные объемы зерна и что любой дальнейший экспорт будет неприемлемым.

"Позиция Эстонии ясна: нельзя считать приемлемым использование Россией эстонских портов для экспорта своего зерна. Россия несет полную ответственность за ситуацию с безопасностью в Чёрном море, что серьёзно нарушило как украинский, так и российский экспорт зерна. Было бы цинично, если бы Россия одновременно смогла перенаправить свой экспорт зерна через балтийские порты", – сказал Михал.

По словам премьер-министра, Эстония обсуждает совместный подход с Латвией и Литвой по ограничению транзита российского и белорусского зерна.

Как сообщил пресс-секретарь Налогово-таможенной службы Эстонии Павел Прокопенко, российское зерно не проходит транзитом через Эстонию и не импортируется.

"Импорт этого товара был относительно низким даже до войны. А поскольку импорт зерна российского происхождения в настоящее время облагается высокими пошлинами, России экономически невыгодно ввозить его в Европейский Союз", – отметил Прокопенко.

Напомним, служба по вопросам продовольствия и ветеринарии Латвии будет проверять зерновые грузы из России, следующие транзитом через страну, на предмет того, не является ли это зерно похищенным с временно оккупированных территорий Украины. Аналогичные проверки российского зерна вводит и Литва.

Накануне в правительстве Латвии объявили, что планируют ввести 300-процентные пошлины на перевозку зерна из России и Беларуси, а также на его переработку.