Суд ЄС відхилив позов Угорщини проти використання росактивів на допомогу Україні

Суд Європейського Союзу відхилив позов Угорщини, яким вона намагалася оскаржити рішення про використання заморожених російських активів для фінансування військової допомоги Україні через Європейський фонд миру.

Документ про відповідне рішення Суду ЄС є у розпорядженні "Європейської правди".

Йдеться про позов Угорщини, поданий у липні минулого року проти рішення Ради ЄС від травня 2024 року, яке заклало основу для використання замороження російських активів для надання допомоги Україні. У позові країна намагалася оскаржити законність процедури, яка фактично обійшла угорське вето на закупівлю зброї для України коштом прибутків, отриманих від заморожених російських активів.

Суд ЄС відхилив позов Будапешта, заявивши, що не має юрисдикції розглядати законність цього рішення, оскільки воно безпосередньо пов’язане зі спільною зовнішньою та безпековою політикою ЄС.

Суд також нагадав, що Угорщина утрималась під час схвалення рішення щодо росактивів, що дало підстави комітету Європейського фонду миру зробити висновок про те, що країна "не повинна брати участь у прийнятті рішення про використання цих грошей".

Загальний Суд ЄС констатував, що ця справа не підпадає під дію винятків, які дозволяють Суду втручатися у цю сферу.

Слід зазначити, що у Європейському Союзі з новим імпульсом проводяться обговорення розблокування Європейського фонду миру з тим, щоб Україна отримала додаткові кошти на протиповітряну оборону.

Перед цим головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявляла, що дискусії щодо розблокування Угорщиною виплати 6,6 млрд євро із Європейського фонду миру ще тривають, та не змогла назвати конкретних термінів вирішення цього питання.