Суд ЕС отклонил иск Венгрии против использования росактивов для помощи Украине

Суд Европейского Союза отклонил иск Венгрии, в котором она пыталась оспорить решение об использовании замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине через Европейский фонд мира.

Документ о соответствующем решении Суда ЕС есть в распоряжении "Европейской правды".

Речь идет об иске Венгрии, поданном в июле прошлого года против решения Совета ЕС от мая 2024 года, которое заложило основу для использования замороженных российских активов для оказания помощи Украине. В иске страна пыталась оспорить законность процедуры, которая фактически обошла венгерское вето на закупку оружия для Украины за счет доходов, полученных от замороженных российских активов.

Суд ЕС отклонил иск Будапешта, заявив, что не имеет юрисдикции рассматривать законность этого решения, поскольку оно напрямую связано с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС.

Суд также напомнил, что Венгрия воздержалась при принятии решения по российским активам, что дало основания комитету Европейского фонда мира сделать вывод о том, что страна "не должна участвовать в принятии решения об использовании этих средств".

Общий суд ЕС констатировал, что данное дело не подпадает под действие исключений, позволяющих суду вмешиваться в эту сферу.

Следует отметить, что в Европейском Союзе с новым импульсом ведутся обсуждения разблокирования Европейского фонда мира с тем, чтобы Украина получила дополнительные средства на противовоздушную оборону.

Ранее главный дипломат ЕС Кая Каллас заявляла, что дискуссии о разблокировании Венгрией выплаты 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира еще продолжаются, но не смогла назвать конкретных сроков решения этого вопроса.