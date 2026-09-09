Германия передала энергетическое оборудование для трёх регионов Украины

Германия передала Украине очередную партию оборудования для поддержки энергетической и медицинской инфраструктуры.

Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики, пишет "Европейская правда".

Помощь со складов хабов Министерства энергетики Украины была направлена предприятиям критической инфраструктуры Черкасской и Черниговской областей, а также Киева.

Помощь включает два силовых трансформатора для Черниговской области, электродвигатель для Черкасской области и дизельный генератор с сопутствующим оборудованием для медицинского учреждения в Киеве.

Помощь предоставили RWE Power AG, Stadtwerke Unna GmbH, а также Стабилизационная платформа (SPF) Федерального министерства иностранных дел Германии.

Накануне стало известно, что Германия профинансировала новую партию энергетического оборудования на сумму более 640 тысяч евро для Днепропетровской области.

В тот же день стало известно, что Германия передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из собственных арсеналов и призывает другие государства последовать ее примеру.