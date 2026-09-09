Пункт пропуску на кордоні з Молдовою, який постраждав внаслідок удару РФ, поновив роботу

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Пропускні операції в міжнародному пункті пропуску "Старокозаче" після ворожої атаки поновлено. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, передає "Європейська правда". У ДПСУ пообіді 9 вересня повідомили, пропускні операції в пункті пропуску "Старокозаче", після російської атаки, поновили. Як повідомлялося, в ніч проти 9 вересня російські безпілотники атакували прикордонну інфраструктуру на кордоні з Молдовою. Міністерство закордонних справ Молдови засудило ці атаки.

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