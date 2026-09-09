Пункт пропуска на границе с Молдовой, пострадавший от удара РФ, возобновил работу
Новости — Среда, 9 сентября 2026, 15:49 —
Пропускные операции в международном пункте пропуска "Старокозачье" после вражеской атаки возобновлены.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает "Европейская правда".
В ГПСУ во второй половине дня 9 сентября сообщили, что пропускные операции в пункте пропуска "Старокозачье" после российской атаки возобновлены.
Как сообщалось, в ночь на 9 сентября российские беспилотники атаковали пограничную инфраструктуру на границе с Молдовой.
Министерство иностранных дел Молдовы осудило эти атаки.
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