Пункт пропуска на границе с Молдовой, пострадавший от удара РФ, возобновил работу

Пропускные операции в международном пункте пропуска "Старокозачье" после вражеской атаки возобновлены.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает "Европейская правда".

В ГПСУ во второй половине дня 9 сентября сообщили, что пропускные операции в пункте пропуска "Старокозачье" после российской атаки возобновлены.

Как сообщалось, в ночь на 9 сентября российские беспилотники атаковали пограничную инфраструктуру на границе с Молдовой.

Министерство иностранных дел Молдовы осудило эти атаки.