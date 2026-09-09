Британія та Ізраїль збережуть обмін розвідданими, попри санкції щодо поселень

Ізраїль запевнив Велику Британію, що обмін розвідувальною інформацією між країнами продовжиться у звичному режимі, попри рішення Лондона заборонити торгівлю з незаконними ізраїльськими поселеннями на Західному березі річки Йордан.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

За його словами, британська сторона отримала відповідні запевнення від ізраїльських колег. Обмін інформацією є взаємовигідним, а ізраїльська розвідка, за даними британської сторони, не прагне втягуватися у політичні суперечки між урядами.

Мілібенд також наголосив, що британський обмін розвідувальними даними не сприяв діям Ізраїлю в секторі Гази, чи на Західному березі річки Йордан.

За словами міністра, Лондон заздалегідь обговорив із Вашингтоном рішення щодо санкцій. Мілібенд заявив, що міжнародна спільнота "досить розчарована" деякими діями ізраїльського уряду, зокрема ситуацією на Західному березі.

Раніше Мілібенд оголосив про заборону імпорту товарів з незаконних ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан, а також про введення додаткових санкцій.

Державний секретар США Марко Рубіо, своєю чергою, заявив, що Вашингтон не піде за прикладом Великої Британії.

А Ізраїль, своєю чергою, ухвалив низку заходів у відповідь на санкції Великої Британії.