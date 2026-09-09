Британия и Израиль сохранят обмен разведывательными данными, несмотря на санкции в отношении поселений

Израиль заверил Великобританию, что обмен разведывательной информацией между странами будет продолжаться в обычном режиме, несмотря на решение Лондона запретить торговлю с незаконными израильскими поселениями на Западном берегу реки Иордан.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

По его словам, британская сторона получила соответствующие заверения от израильских коллег. Обмен информацией является взаимовыгодным, а израильская разведка, по данным британской стороны, не стремится втягиваться в политические споры между правительствами.

Милибенд также подчеркнул, что обмен разведывательными данными со стороны Великобритании не способствовал действиям Израиля в секторе Газа или на Западном берегу реки Иордан.

По словам министра, Лондон заранее обсудил с Вашингтоном решение о санкциях. Милибэнд заявил, что международное сообщество "достаточно разочаровано" некоторыми действиями израильского правительства, в частности ситуацией на Западном берегу.

Ранее Милибэнд объявил о запрете импорта товаров из незаконных израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, а также о введении дополнительных санкций.

Государственный секретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что Вашингтон не последует примеру Великобритании.

А Израиль, в свою очередь, принял ряд ответных мер на санкции Великобритании.