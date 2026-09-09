В Британии мужчину обвинили в сотрудничестве с группировкой, связанной с разведкой РФ

В Великобритании гражданину страны предъявили обвинение в сотрудничестве с иностранной разведкой и подготовке диверсионного акта; по версии британской прокуратуры, мужчина мог поддерживать контакты с группировкой, связанной с российской военной разведкой.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Речь идет о 31-летнем гражданине страны Джошуа Камидже. Королевская прокуратура заявила, что Камидж, вероятно, поддерживал связь и получал указания от представителя "Добровольческого корпуса ГРУ".

По данным британской стороны, эта группировка находится под контролем российской военной разведки.

Камидж должен появиться в Вестминстерском магистратском суде в четверг, 10 сентября.

Полиция сообщила, что Камидж был задержан в Суиндоне 4 сентября сотрудниками подразделения по борьбе с терроризмом.

Ранее в МИД России пригрозили, чтомогут нанести удары по военным целям Великобритании на территории Украины и "за ее пределами" в ответ на украинские удары с использованием британского оружия.

Угрозы со стороны Москвы прозвучали после того, как британский премьер-министр Энди Бернем 24 августа объявил о решении поделиться с Украиной технологией производства ракет Storm Shadow.

На следующий день советник главы Кремля Андрей Федоров заявил, что британские заводы по производству дронов и компонентов для ракет могут подвергнуться атакам из "неизвестных источников".

Москва уже неоднократно угрожала Лондону за военную помощь Украине. Ранее Россия обвинила Великобританию в "намеренном стремлении к эскалации" после того, как СМИ сообщили, что беспилотники британского производства якобы использовались во время ударов по целям на территории РФ.

Британский премьер-министр Энди Бернем в ответ подчеркнул, что Великобританияне позволит России запугать себя.