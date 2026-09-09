Туск объявил о мерах в связи с серией аварий на железнодорожных переездах

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что внесет предложения об ужесточении наказания за нарушения на железнодорожных переездах – после серии аварий, произошедших в стране в последнее время.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Туск объявил об ужесточении ответственности за нарушение правил на железнодорожных переездах после нового несчастного случая, произошедшего в населенном пункте Сокольники-Сухе.

"Мы должны незамедлительно приступить к радикальному ужесточению правил в отношении тех, кто систематически нарушает их на железнодорожных переездах. Мои предложения будут очень жесткими", – заявил он.

В аварии на переезде 9 сентября с участием пассажирского поезда "Интерсити" маршрутом Люблин–Щецин и грузовика погиб один человек. Водитель бетономешалки выехал на переезд, несмотря на включенные сигналы, предупреждавшие о приближении поезда.

В результате столкновения поезд сошел с рельсов, из четырёх серьезно пострадавших пассажиров один человек скончался.

В пятницу, 4 сентября, под Гданьском пассажирский поезд с почти 300 пассажирами врезался в грузовик на регулируемом переезде – водитель выехал на него в момент закрытия шлагбаумов и оказался заблокированным между ними.