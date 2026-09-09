Прем’єр Норвегії: у літак Зеленського ледве не поцілив дрон під час вильоту до Осло

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що у літак президента України і першої леді ледь не влучив дрон, коли він вилітав з Молдови до Осло.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить норвезький суспільний мовник NRK.

Стьоре сказав, що у літак Зеленського "мало не поцілив дрон, коли він вилітав з Молдови", щоб вирушити до Осло.

"Така реальність, у якій йому доводиться жити", – додав Стьоре.

Норвезький прем’єр не повідомив ніяких інших подробиць та не згадав, чи отримав цю інформацію особисто від Зеленського/ української сторони. Із заяви також незрозуміло, чи йдеться про умисний, чи радше випадковий характер інциденту.

Прем’єр також сказав, що у короткій ранковій розмові питав Зеленського, як у нього минула ніч, і український президент відповів, що не може її назвати доброю – тому що отримував звістки про те, що куди влучило внаслідок чергових російських ударів.

"Це дуже драматична ситуація, вона справляє сильне враження", – сказав Стьоре.

Варто зауважити, що приблизно у час вильоту літака Зеленського з Кишинева у Молдові дійсно частково закривали повітряний простір через російський дрон, що залетів до країни. Втім, про ураження в районі аеропорту Кишинева не повідомляли. Безпілотник залишив повітряний простір Молдови, вилетівши до Румунії.

Міноборони Молдови повідомляло, що попередньо йдеться про БпЛА типу "Шахед". Порушення повітряного простору країни сталося близько 16:20 за місцевим часом. Задля безпеки цивільної авіації частково закривали повітряний простір над центральною частиною країни.

Згодом повідомляли про падіння безпілотника у полі, його тип не уточнювали.

Цього ж дня Румунія підняла у повітря винищувачі через ймовірне порушення повітряного простору, тимчасово зупиняв роботу аеропорт міста Ясси.

У ніч на 9 вересня російські безпілотники вчергове атакували прикордонну інфраструктуру на кордоні України з Молдовою.