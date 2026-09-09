В правительстве Норвегии прояснили заявление премьера об угрозе для самолета Зеленского

Представители правительства Норвегии пояснили, что упомянутый инцидент с беспилотником над Молдовой – насколько им известно – привел к задержке самолета президента Украины; неизвестно, существовала ли непосредственная угроза для него.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Государственный секретарь при аппарате премьер-министра Норвегии, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что упомянутый Йонасом Гаром Стьоре инцидент с беспилотником над Молдовой задержал вылет Зеленского, но неизвестно, была ли непосредственная угроза для самолета украинского президента.

"В воздушном пространстве над Молдовой возникла угроза из-за беспилотника, что задержало вылет Зеленского в Осло. Это угрозы, с которыми он сталкивается каждый день. Неизвестно, насколько близко дроны находились к его самолету", – прокомментировал чиновник.

Министр финансов Норвегии, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что об инциденте они узнали от Зеленского во время встречи вечером 8 сентября.

"Он рассказал нам об этом вчера вечером, когда у нас была встреча. Я не могу вдаваться в подробности, но он задержался, были определенные угрозы для самолета. Но я недостаточно осведомлён о деталях, чтобы сказать больше", – отметил он.

Напомним, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что в самолёт президента Украины и первой леди "чуть не попал дрон", когда он вылетал из Молдовы в Осло.

Стоит отметить, что примерно во время вылета самолета Зеленского из Кишинева в Молдове действительно частично закрывали воздушное пространство из-за российского дрона, залетевшего в страну. Впрочем, об инцидентах в районе аэропорта Кишинева не сообщалось. Беспилотник покинул воздушное пространство Молдовы, вылетев в Румынию.

Минобороны Молдовы сообщало, что, по предварительным данным, речь идет о БПЛА типа "Шахед". Нарушение воздушного пространства страны произошло около 16:20 по местному времени.

Позже сообщали о падении какого-то беспилотника в поле, его тип не уточнялся.

В тот же день Румыния поднимала в воздух истребители из-за вероятного нарушения воздушного пространства страны, временно приостанавливали работу аэропорта города Яссы.