Сейм Латвии принял правила использования русского языка общественными вещателями

Общественные вещатели Латвии – Latvijas Televīzija и Latvijas Radio (LSM) – могут распространять контент на русском языке только в чрезвычайных ситуациях, в случае введения чрезвычайного положения или с целью целенаправленного опровержения дезинформации.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение принял Сейм страны, сообщает LSM.

В четверг Сейм Латвии 55 голосами "за" и 24 "против" принял правила использования русского языка общественными СМИ.

Как отмечается, LSM не ведет вещание на русском языке, но портал LSM.lv с этого года работает как единая платформа новостей на латышском языке с контентом также на английском, украинском и русском языках.

LSM также имеет русскоязычный канал на YouTube, а недавно созданная редакция вещателя в регионе Латгалия определила региональных русскоязычных жителей в качестве одной из целевых аудиторий, создавая для них специальный и адаптированный контент с начала 2026 года.

До сих пор общественные СМИ были обязаны создавать передачи на языках национальных меньшинств, но после решения Конституционного суда Латвии эта ситуация должна была измениться. Суд признал, что основной контент LSM должен быть на латышском языке, а русский язык в латвийских СМИ является "самодостаточным".

Со сменой правительства в стране были внесены поправки в закон, которые предусматривают, что на языках национальных меньшинств, признанных "самодостаточными", в частности на русском, контент может создаваться только в исключительных случаях. Речь идет о чрезвычайных ситуациях, введении чрезвычайного положения или о случаях, когда необходимо целенаправленно опровергнуть только ту информацию, которая является вводящей в заблуждение, ложной и угрожает демократии и государству в целом.

В этом случае, следуя принципу пропорциональности, общественные СМИ обязаны учитывать интенсивность и характер угрозы национальной безопасности, как это предусмотрено законом.

Поправки ещё должны быть одобрены президентом. Предполагается, что изменения вступят в силу 1 января 2027 года.

Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) призвал депутатов Сейма принять решение о прекращении работы всех частных радиостанций, вещающих на русском языке.

Недавно Национальный совет по вопросам электронных СМИ Латвии запретил вещание белорусской радиостанции "Радио Беларусь" на территории страны.