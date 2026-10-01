СМИ: США оказывают давление на Германию и Францию из-за запасов дизтоплива

Администрация американского президента Дональда Трампа призвала Германию и Францию высвободить часть чрезвычайных запасов дизельного топлива, чтобы способствовать снижению мировых цен.

Об этом агентству Reuters сообщили три осведомленных собеседника, передает "Европейская правда".

Как отмечается, администрация Трампа особенно недовольна Францией и Германией, которые, по мнению американских чиновников, не полностью выполнили свои предыдущие обязательства по высвобождению чрезвычайных запасов нефти и нефтепродуктов.

По словам собеседника, США обратились к ЕС с просьбой выпустить 120 миллионов баррелей дизельного топлива в течение ближайших шести месяцев.

"В интересах Европы сотрудничать с Соединёнными Штатами, поскольку мы ищем различные пути для увеличения поставок нефтепродуктов и снижения затрат для потребителей", – добавил ещё один собеседник агентства.

23 сентября стало известно, что Трамп задумался над ограничением экспорта дизельного топлива на фоне рекордных цен в стране, производители предупреждают, что это вызовет хаос на топливных рынках.

Представители ЕС предупредили, что план США о возможном запрете на экспорт дизельного топлива на 90 дней может оказать значительное влияние на европейские рынки и негативно отразится на обеих сторонах.

Позже СМИ писали, что Белый дом якобы заверил, что администрация Трампа не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из Соединенных Штатов.

А чиновники Европейского Союза выразили осторожный оптимизм по поводу того, что Трамп откажется от своей угрозы ввести 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива с целью борьбы с ростом цен.