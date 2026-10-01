НАТО получит в этом году Вестфальскую премию мира

Вестфальскую премию мира 2026 года присудили Североатлантическому альянсу.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Как пишет издание, это решение уже вызвало волну критики из-за того, что премию мира присудили военному альянсу. Однако в жюри конкурса с этим не согласны.

"Мы награждаем НАТО, поскольку надежная безопасность является необходимым условием мира", – сказал представитель жюри Райхард Цинканн.

В отличие от предыдущих лет, на этот раз не проводится параллельная конференция по вопросам мира, которую организаторы устраивали в 2023 и 2025 годах в дополнение к церемонии вручения премии.

В состав комитета, присуждающего премию мира с 1998 года, входят, среди прочих, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие.

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, получит премию в ратуше Мюнстера, а канцлер выступит с речью в честь лауреата.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убежден, что непосредственной угрозы для Альянса со стороны России пока нет.

А в СМИ сообщают, что США не пригласили ключевых союзников на встречу по поводу будущего НАТО, в частности Францию, Великобританию и страны Балтии.