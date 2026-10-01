СМИ: страны-кандидаты могут получить еврокомиссаров ещё до вступления в ЕС

Европейская комиссия рассматривает возможность разрешить странам-кандидатам, находящимся на заключительном этапе вступления, назначать своих представителей в состав Коллегии еврокомиссаров ещё до получения формального членства.

Об этом пишет Rapporteur со ссылкой на проекты внутренних документов Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

Речь идет о расширении участия стран-кандидатов в работе ЕС на заключительном этапе процесса вступления – после подписания договора о присоединении, но до завершения его ратификации всеми 27 государствами-членами.

Согласно одному из документов, Еврокомиссия считает целесообразным рассмотреть возможность назначения еврокомиссара от страны, которая уже завершает свой путь к вступлению. На данный момент дальше всех в этом процессе продвинулись Черногория и Албания, и именно они в перспективе могли бы первыми получить своих еврокомиссаров.

"Комиссия считает целесообразным изучить, может ли страна, присоединяющаяся к ЕС, также назначить комиссара в течение этого периода. Такой комиссар мог бы участвовать в работе Коллегии по соответствующим вопросам, при этом полностью сохраняя автономию, коллегиальность и коллективную ответственность Коллегии", – говорится во внутренних документах Еврокомиссии.

После подписания договора о вступлении странам-кандидатам также могут разрешить направлять наблюдателей в Европейский парламент. Кроме того, Еврокомиссия рассматривает возможность привлекать представителей стран, завершивших переговоры о вступлении, к работе Европейского совета в качестве наблюдателей.

Параллельно Еврокомиссия готовит более широкое предложение о постепенном сближении стран-кандидатов с ЕС ещё до их полноправного членства.

Речь идёт о поэтапном вовлечении таких государств в единый рынок и отдельные программы ЕС по мере выполнения необходимых реформ. Среди возможных направлений – единая зона платежей в евро, исследовательская программа Horizon, система торговли квотами на выбросы, цифровые государственные услуги и инициативы в сфере кибербезопасности.

В одном из документов Еврокомиссии также отмечается, что среди первых приоритетов углубленной постепенной интеграции должны быть безопасность и оборона.

Ранее СМИ писали, что странам-кандидатам на вступление в ЕС будет предложена беспрецедентная "постепенная интеграция" в единый рынок блока, которая будет включать беспрепятственную торговлю и доступ к научно-исследовательским программам, пока их заявки находятся в процессе рассмотрения.

Напомним, Еврокомиссия перенесла на 6 октября представление оценки того, как будущее расширение Евросоюза повлияет на его ключевые политики и какие изменения могут потребоваться самому ЕС для принятия новых государств-членов.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос представила четыре направления изменений в процессе расширения ЕС – внутренние реформы блока, усиленные демократические гарантии, постепенная интеграция и переходные меры.