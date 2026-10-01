С подозреваемого в коррупции экс-премьера Литвы сняли электронный браслет

Бывшему премьер-министру Литвы, а ныне депутату Саулюсу Сквернялису, который является подозреваемым по делу о масштабной коррупции, не продлили меру пресечения в виде ношения электронного браслета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По истечении срока действия этой меры пресечения прокуратура решила не просить суд о её продлении.

1 октября по решению прокурора Сквернялису назначен комплекс мер пресечения: подписка о невыезде, он не сможет покидать место жительства, а также денежный залог. Размер залога прокуратура пока не называет.

Сквернялис был вынужден носить электронный браслет с июля этого года. Политик был возмущен этим решением и обжаловал его в судах, однако суды всех инстанций эти жалобы отклонили.

В частности, Сквернялис утверждал, что электронный браслет мешает ему выполнять свою работу в парламенте.

16 апреля Сейм Литвы поддержал снятие депутатского иммунитета с экс-премьера Литвы Саулюса Сквернялиса. Он является фигурантом крупного расследования о коррупционной схеме в Государственной службе защиты растений.

Генеральная прокуратура подозревает, что депутат Сквернялис с 1 января 2025 года по май того же года через свою помощницу Агне Силицкене договорился взять взятку за благосклонность в некоторых вопросах, связанных с занимаемой должностью.

В феврале у Сквернялиса прошли обыски дома и в депутатском офисе. Его и ещё одного фигуранта, бывшего консерватора Казиса Старкевичюса, тогда допросили в качестве специальных свидетелей.