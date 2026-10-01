В Еврокомиссии прокомментировали ядерные угрозы России в адрес НАТО
Европейский Союз осуждает ядерные угрозы России в адрес государств-членов НАТО и не попадет в российскую ловушку, цель которой – нагнетание страха и запугивание.
Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Кристиан Виганд, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды" о российском письме в НАТО с угрозами применения ядерного оружия.
В Еврокомиссии назвали ядерную риторику Москвы "безответственной".
"Что касается этого сообщения, переданного НАТО, позвольте мне сослаться на четкую реакцию НАТО, которую мы приветствуем. И мы, конечно, осуждаем безответственную ядерную риторику России", – заявил Виганд.
По его словам, Евросоюз не намерен способствовать распространению российских угроз.
"ЕС не попадет в российскую ловушку, и мы не будем усиливать тактику запугивания и нагнетания страха со стороны Москвы", – сказал пресс-секретарь.
Виганд также отметил, что ЕС тесно сотрудничает с НАТО в противодействии российским угрозам, но отказался раскрывать детали взаимодействия между Евросоюзом и Альянсом по этому вопросу.
В то же время в Еврокомиссии уточнили, что непосредственно от России такого письма она не получала.
"Письма в Комиссию не было", – отметила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.
Ранее стало известно, что Россия передала НАТО документ, в котором заявила о возможности применения всего имеющегося арсенала, включая ядерное оружие, в случае попытки Альянса изолировать Калининградскую область.
В НАТО в ответ подчеркнули оборонный характер Альянса и призвали Россию прекратить безответственную ядерную риторику.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в частности, подчеркнул, что Путин знает, что никогда не сможет победить НАТО.
В Литве новые российские угрозы в отношении Калининграда назвали психологическим давлением.