ЕС и Украина определили средства для покрытия потребностей бюджета и армии в 2026 году

Европейская комиссия и Украина заявили, что определили средства для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины в 2026 году, а также шаги, необходимые для своевременного предоставления соответствующего финансирования.

Об этом говорится в совместном заявлении Еврокомиссии и Украины от 1 октября 2026 года, текст которого имеется в распоряжении "Европейской правды".

ЕС и Украина утверждают, что нашли возможности для обеспечения финансирования украинского бюджета и обороны в 2026 году.

"Сегодня благодаря скоординированным совместным усилиям мы определили средства для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год. Мы также повторно подтвердили шаги, необходимые для обеспечения их своевременного предоставления", – говорится в документе.

Также ЕС и Украина "договорились оперативно двигаться вперед" с выделением 45 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan на 2027 год – "при условии выполнения установленных условий".

"Мы также начнем работу над определением дополнительных бюджетных и оборонных потребностей", – отмечается в заявлении.

"Все стороны согласились, что другие партнеры также должны выполнить свои финансовые обязательства и усилить свои усилия ввиду значительных вызовов, с которыми сталкивается Украина", – подчеркнули в документе.

Стороны также договорились встречаться ежемесячно для координации совместных усилий.

Как сообщала "Европейская правда", напомним, 29 сентября в Брюсселе еврокомиссар Марта Кос заявила, что ЕС выполняет свою часть обязательств и дала понять, что ожидает того же и от Киева. В частности, она призвала украинские власти объединиться для "толоки реформ" в обмен на финансирование.

Ранее президент Владимир Зеленский во время встречи с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен утверждал, что из-за войны Верховная Рада не может работать в обычном режиме и быстро принимать все необходимые законопроекты.

В Еврокомиссии ранее уже напоминали, что для получения дальнейших финансовых выплат от Европейского Союза Украина должна продолжать осуществлять и внедрять соответствующие реформы.