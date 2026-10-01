В Финляндии расследуют возможные проникновения в дома депутатов

В Финляндии полиция начнет расследование подозрительных инцидентов, произошедших, в частности, в районе Хельсинки: предполагается, что имело место незаконное проникновение в дома нескольких депутатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Заместитель председателя финского парламента Паула Рисикко рассказала журналистам, что правоохранительные органы начнут расследование указанных инцидентов.

По её словам, масштабы расследуемых проникновений, в частности количество домов депутатов, в которые, вероятно, проникли, пока неизвестны.

Между тем спикер парламента Юсси Халла-ахо отметил, что количество инцидентов является "значительным", и они произошли в течение последнего года. Хотя насильственного проникновения не было, "возможно, следы были оставлены намеренно, чтобы их заметили", добавил он.

Спикер отказался раскрывать подробности, чтобы не помешать расследованию. По его словам, установить дату самых первых инцидентов было сложно, поскольку следы были такими, что люди сначала могли их не заметить.

Парламент узнал об этом на прошлой неделе и начал выяснять масштаб.

По словам Рисикко, среди пострадавших депутатов есть представители нескольких партий; она призвала их подать заявление в полицию, а остальных – сообщать правоохранительным органам о любых подозрительных наблюдениях.

Напомним, в июне стало известно, как журналистка попала на работу в резиденцию премьера Швеции, обманув спецслужбы.

В январе литовская полиция начала расследование по факту незаконного проникновения в здание Министерства культуры в Вильнюсе.