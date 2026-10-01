СМИ: Черногория может не успеть перевести законы ЕС до вступления, ищут альтернативу

Черногория может не успеть вовремя перевести все законы ЕС к моменту вступления, поэтому Европейская комиссия в настоящее время рассматривает варианты предоставления исключения, в частности возможность разрешить Подгорице использовать один из существующих языков ЕС для восполнения пробелов.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на свои источники в Евросоюзе, сообщает "Европейская правда"

Черногория стремится стать 28-м членом ЕС к 2028 году. Но сначала она должна принять и перевести aquis – десятки тысяч законов ЕС, составляющих правовую базу блока. В Брюсселе всё больше опасаются, что эта работа не будет завершена вовремя.

"Черногория должна подготовить переводы acquis на свой официальный язык заранее до вступления, а также подготовить достаточное количество переводчиков и устных переводчиков, необходимых для надлежащего функционирования институтов ЕС после ее вступления", – говорится в рамочном соглашении страны о переговорах с ЕС.

Причиной задержек является то, что Хорватия выражает обеспокоенность качеством некоторых переведенных юридических текстов. Загреб вовлечен в двусторонний спор с Черногорией, что может задержать весь процесс вступления.

С момента вступления Хорватии, последнего нового члена блока, в 2013 году объем законодательства ЕС почти удвоился.

Страны-кандидаты должны перевести все соответствующее законодательство ЕС на свой будущий официальный язык. Институты ЕС отвечают лишь за окончательную проверку перед публикацией в "Официальном вестнике" на момент вступления.

Перевод – это лишь часть языковой подготовки. Некоторые законы требуют адаптации к институциональному контексту страны-кандидата, например, путем определения, какие органы власти будут отвечать за надзор.

"Службы Комиссии находятся в постоянном контакте с Черногорией и анализируют темпы работы в этом направлении", – сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии.

Комиссия рассматривает несколько вариантов возможного исключения, в частности предоставление Черногории разрешения использовать другой официальный язык ЕС, пока она не успеет устранить пробелы и точно перевести остальные законодательные акты.

Выбор остается за Подгорицей, но хорватский язык является очевидным кандидатом. Это единственный официальный язык ЕС, который имеет те же основные черты и понятен носителям черногорского языка.

Ранее в Черногории заявляли об опасениях, что ряд национальных выборов в странах ЕС в следующем году может помешать её вступлению.

Напомним, Еврокомиссия работает над предложениями по реформированию процесса расширения ЕС в ответ на идеи государств-членов, а также для того, чтобы избежать возложения бремени новых гарантий исключительно на Черногорию – страну-кандидата с самым высоким уровнем евроинтеграции.

Подробнее об этом читайте в статье: Испытание для ЕС: почему блокирование вступления Черногории является сигналом для Украины.