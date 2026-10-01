СМИ: Черногория может не успеть перевести законы ЕС до вступления, ищут альтернативу
Черногория может не успеть вовремя перевести все законы ЕС к моменту вступления, поэтому Европейская комиссия в настоящее время рассматривает варианты предоставления исключения, в частности возможность разрешить Подгорице использовать один из существующих языков ЕС для восполнения пробелов.
Об этом пишет Euronews со ссылкой на свои источники в Евросоюзе, сообщает "Европейская правда"
Черногория стремится стать 28-м членом ЕС к 2028 году. Но сначала она должна принять и перевести aquis – десятки тысяч законов ЕС, составляющих правовую базу блока. В Брюсселе всё больше опасаются, что эта работа не будет завершена вовремя.
"Черногория должна подготовить переводы acquis на свой официальный язык заранее до вступления, а также подготовить достаточное количество переводчиков и устных переводчиков, необходимых для надлежащего функционирования институтов ЕС после ее вступления", – говорится в рамочном соглашении страны о переговорах с ЕС.
Причиной задержек является то, что Хорватия выражает обеспокоенность качеством некоторых переведенных юридических текстов. Загреб вовлечен в двусторонний спор с Черногорией, что может задержать весь процесс вступления.
С момента вступления Хорватии, последнего нового члена блока, в 2013 году объем законодательства ЕС почти удвоился.
Страны-кандидаты должны перевести все соответствующее законодательство ЕС на свой будущий официальный язык. Институты ЕС отвечают лишь за окончательную проверку перед публикацией в "Официальном вестнике" на момент вступления.
Перевод – это лишь часть языковой подготовки. Некоторые законы требуют адаптации к институциональному контексту страны-кандидата, например, путем определения, какие органы власти будут отвечать за надзор.
"Службы Комиссии находятся в постоянном контакте с Черногорией и анализируют темпы работы в этом направлении", – сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии.
Комиссия рассматривает несколько вариантов возможного исключения, в частности предоставление Черногории разрешения использовать другой официальный язык ЕС, пока она не успеет устранить пробелы и точно перевести остальные законодательные акты.
Выбор остается за Подгорицей, но хорватский язык является очевидным кандидатом. Это единственный официальный язык ЕС, который имеет те же основные черты и понятен носителям черногорского языка.
Ранее в Черногории заявляли об опасениях, что ряд национальных выборов в странах ЕС в следующем году может помешать её вступлению.
Напомним, Еврокомиссия работает над предложениями по реформированию процесса расширения ЕС в ответ на идеи государств-членов, а также для того, чтобы избежать возложения бремени новых гарантий исключительно на Черногорию – страну-кандидата с самым высоким уровнем евроинтеграции.
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