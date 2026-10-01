В Сейме Латвии рассмотрят идею полного запрета на двойное гражданство с Россией

В четверг, 1 октября, Сейм Латвии передал на рассмотрение Юридической комиссии подготовленные коалиционным "Национальным объединением" поправки к закону "О гражданстве", которые предусматривают полный запрет на двойное гражданство с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Поправки были разработаны после тщетных попыток ведомств системы МВД найти способ лишить латвийского гражданства российского миллиардера Петра Авена. Двойное гражданство Латвии и России в целом запрещено уже сейчас, однако допускаются отдельные исключения, в частности в отношении Авена.

Законопроект предусматривает полную отмену двойного гражданства Латвии и России с 1 октября 2028 года, предоставляя всем обладателям двойного гражданства время для личного выбора и оформления необходимых документов.

Как указано в аннотации, в напряженной геополитической ситуации двойное гражданство с Россией может создавать риски для безопасности Латвии и лояльности граждан, а также становиться причиной межгосударственных разногласий.

Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел в марте 2026 года, в Латвии проживают 2436 человек с двойным гражданством Латвии и России.

Парламентский секретарь Министерства внутренних дел Эдвинс Шноре ранее предположил: если будет установлено, что лишить российского миллиардера Петра Авена латвийского гражданства на основании заключения органов безопасности невозможно, то, скорее всего, будет рассмотрена возможность внести поправки в закон о гражданстве, запрещающие двойное гражданство с Россией без исключений.

Шноре заявил, что в случае принятия поправок запрет будет применяться без исключений, подобных тому, которое действует в отношении Авена.

Авен получил латвийское гражданство в 2016 году. В 2012 году он был награжден орденом "Трёх звёзд", однако после полномасштабного вторжения России в Украину Капитул орденов решил лишить его награды.

В 2023 году Сейм принял поправки к закону "О гражданстве", которые предусматривают возможность лишения латвийского гражданства лиц, которые, среди прочего, оказали существенную поддержку войне России в Украине.

С момента вторжения России в Украину в 2022 году Петр Авен с семьёй проживает в Латвии.

В прошлом году Авен распространил пресс-релиз, в котором критиковал высказывания главы МИД Байбы Браже в газете Diena, поскольку, по его мнению, глава латвийского МИДа безосновательно обвинила его в коррупционных связях с высшим политическим руководством России и отмывании денег.

Авен просил полицию возбудить уголовное дело в связи с опубликованным заявлением о том, что он является личным банкиром хозяина Кремля Владимира Путина и занимается отмыванием его денег.

Латвийская Государственная полиция заявила, что не будет возбуждать уголовное дело против Браже по заявлению Авена.