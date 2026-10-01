Глава МИД Эстонии: Европа должна перестать называть российские атаки "гибридными"

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна убежден, что европейские лидеры должны перестать называть российские атаки "гибридными".

Об этом эстонский министр заявил в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Тсахкна, это "террористические" и "диверсионные" атаки, которые являются частью систематических действий России против Европы, равнозначных "своеобразной войне".

По его словам, европейские правительства должны собирать и обмениваться доказательствами, чтобы иметь возможность публично возлагать ответственность за атаки на Россию, более тесно координировать действия своих разведывательных и силовых структур, а также четко дать понять, что тех, кто сотрудничает с Москвой, ждут серьезные последствия.

Глава МИД Эстонии подчеркнул, что Кремль стремится "разъединить наши общества, разрушить наше единство и манипулировать страхом".

Он также предупредил, что вероятность более серьезных атак, в частности тех, которые унесут жизни многих европейцев, возрастет, если кремлевский лидер Владимир Путин решит, что ЕС не реагирует коллективно.

"(В настоящее время) Россия не способна вести полномасштабную военную агрессию или наносить удары по НАТО. Но это не означает, что это не может произойти в будущем. Поэтому давайте воспользуемся этим временем для подготовки", – добавил Цахкна.

По его словам, правительствам также необходимо четко общаться с общественностью, чтобы люди знали, что делать в случае чрезвычайной ситуации, не поддаваясь панике.

Недавно экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис дал понять, что не поддерживает разговоры о гибридных атаках, когда речь идет о прямом вторжении вражеских дронов в его страну.

О необходимости отказаться от использования термина "гибридный" говорил и посол Украины в Германии Алексей Макеев.