Германия создаст свой первый полк беспилотников

В рядах Вооруженных сил Германии планируется создать первый полк беспилотников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, которого цитирует dpa.

По словам министра, подразделение будет состоять из 600 человек и иметь на вооружении дроны с дальностью полета до 500 километров.

"Кто хочет добиться преимущества на суше, тот должен освоить ведение боя с помощью беспилотных систем", – подчеркнул Писториус.

Новое подразделение будет иметь задачу "объединить возможности и набрать темп", добавил он.

Речь идет не только о летательных системах, но и о беспилотных наземных системах, уточнил глава немецкого оборонного ведомства.

"Полк будет охватывать дальности от ближайшей до 500 километров, и решающим является то, что полк должен иметь собственную роту радиоэлектронной борьбы", – отметил Писториус.

Напомним, в Швейцарии Федеральный департамент обороны (DDPS) создает новый батальон дронов и учебный центр для новобранцев.

Также Вооруженные силы Великобритании создают новую оперативную группу для ускорения внедрения беспилотников.