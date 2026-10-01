"Мне плевать на поддержку РФ": премьер Болгарии опровергает пророссийскую позицию

Премьер-министр Болгарии Румен Радев опроверг утверждения о том, что он занимает пророссийскую позицию, а также подчеркнул, что его очерняют лишь потому, что предложенный им подход к заключению мирного соглашения между Украиной и Россией "не является общепринятым".

Заявление главы правительства Болгарии приводит Euronews, сообщает "Европейская правда".

Радев – один из немногих лидеров в ЕС, кто призывает к переговорам с Россией для урегулирования развязанной ею войны против Украины.

"Это типично и очень печально, что если ты отклоняешься от политического мейнстрима, тебя сразу же называют пророссийским. Это не соответствует действительности", – сказал он.

Далее он добавил, что ему "плевать" на поддержку России, но он ценит "реалистичный подход и поиск пути к миру как можно скорее, поскольку эта война истощает наши социальные и экономические системы почти ежедневно".

Радев подчеркнул, что Европа должна перебалансировать свои "военные, экономические и дипломатические инструменты", добавив, что "пока не видит правильного баланса".

Он считает, что подход Брюсселя слишком сосредоточен на "оружии и деньгах".

"Нашим ключевым приоритетом должен быть диалог и работа на благо мира", – отметил болгарский премьер, добавив, что потенциал дипломатии еще не исчерпан.

Недавно Радев заявлял, что Европейский Союз должен вести дипломатические переговоры с Россией, чтобы положить конец войне в Украине и предотвратить разрушительный ядерный удар.

Напомним, Радев объявил 14 июля, что его страна больше не будет участвовать в формате "коалиции решительных". Радев пояснил, что Болгария не будет частью коалиции, которая поддерживает продолжение военной помощи Украине вместо дипломатических усилий по достижению мира.

Радев также дистанцировался от участия в так называемой "антибаллистической коалиции". Комментируя инициативу, в которой участвуют 10 стран, он заявил, что "решения, влияющие на нашу коллективную безопасность, принимаются в другом формате, в другом месте".