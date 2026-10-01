Путин предупредил, что РФ в случае нападения на Калининград применит весь арсенал вооружений

Президент РФ Владимир Путин подтвердил угрозы, которые ранее поступали странам НАТО через посольства России: в случае прямого нападения на Калининград или другой регион РФ речь пойдет о применении всего арсенала российского вооружения.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс", он заявил, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Ранее Россия передала НАТО документ, в котором заявила о возможности применения весь имеющийся арсенал, включая ядерное оружие, в случае попытки Альянса изолировать Калининградскую область.

"Мы никого не пугаем. И то, о чём вы только что сказали, заявление МИД и письма, которые МИД разослал в некоторые страны, – это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать", – сказал Путин.

"И всё правильно написано в заявлении МИД и в тех письмах, которые были разосланы. Если дело дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию – в данном случае речь идет о Калининграде, возможно, и о других каких-то территориях – конечно, на повестке дня неизбежно и немедленно встанет вопрос о применении Российской Федерацией всех видов вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно", – добавил он.

Глава правительства РФ подчеркнул, что в письме МИД РФ по Калининграду речь идет не о применении ядерного оружия в ответ, а о возможном применении всех "сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны, а каким оно будет, мы уже решим".

Комментируя реакцию генсека НАТО Марка Рютте на это заявление, что в Европе "не считают это серьёзным", Путин сказал: "Правильно, если не считать серьёзными их угрозы в наш адрес".

Путин отметил, что заявления о необходимости и возможности, а также о подготовке к войне с Россией формулируют европейские политики, а не Москва. "А затем конкретные действия: учения в Балтийском море одно за другим, затем попытки задержания наших кораблей, судов. Но это же все эскалация", – подчеркнул он.

Комментируя последние заявления Рютте, Путин сказал: "Именно поэтому нам придется ставить вопрос о применении всех имеющихся у нас сил и средств".

Напомним, в НАТО в ответ на российские угрозы подчеркнули оборонительный характер Альянса и призвали Россию прекратить безответственную ядерную риторику.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в частности, подчеркнул, что Путин знает, что никогда не сможет победить НАТО.

В Литве новые российские угрозы в отношении Калининграда назвали психологическим давлением.