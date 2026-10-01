Мерц розповів, що ультраправа "АдН" користується підтримкою РФ
Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" користується підтримкою Росії.
Заяву очільника німецького уряду наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
Мерц висловився на цю тему під час виступу в четвер, у якому він охарактеризував Росію як дестабілізуючу силу в Німеччині та загрозу демократії в найбільшій економіці Європи.
"Ми не дозволимо розділити нас – ані гібридними атаками, ані ненавистю, яку розпалюють у соціальних мережах боти, керовані з Москви, ані гаслами "Альтернативи для Німеччини" та їхніх російських покровителів", – заявив він.
За словами канцлера, "Російський уряд хоче вивести нас із рівноваги.
"Він хоче, щоб ми послабили нашу підтримку України. Він хоче, щоб ми перестали вкладати кошти в наші засоби стримування. Він шукає будь-яку нагоду розколоти наше суспільство та послабити нашу країну", – підкреслив він.
Нещодавнє опитування показало, що якби вибори до Бундестагу відбулися найближчої неділі, "Альтернатива для Німеччини" стала б найпопулярнішою політичною силою у Північному Рейні-Вестфалії, яка є рідною землею канцлера Фрідріха Мерца.
Нагадаємо, на виборах до ландтагу у Мекленбурзі-Передній Померанії 20 вересня партія канцлера Німеччини Фрідріха Мерца – Християнсько-демократичний союз (ХДС) – вперше не подолала п’ятивідсотковий бар’єр та залишилася без представництва в земельному парламенті.
Після цих виборів "АдН" в опитуваннях збільшила відрив від блоку ХДС/ХСС до 10 відсоткових пунктів.
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