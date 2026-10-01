Мерц рассказал, что ультраправая "АдН" пользуется поддержкой РФ
Канцлер Фридрих Мерц заявил, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" пользуется поддержкой России.
Заявление главы немецкого правительства приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".
Мерц высказался на эту тему во время выступления в четверг, в котором он охарактеризовал Россию как дестабилизирующую силу в Германии и угрозу демократии в крупнейшей экономике Европы.
"Мы не позволим разделить нас – ни гибридными атаками, ни ненавистью, которую разжигают в социальных сетях боты, управляемые из Москвы, ни лозунгами "Альтернативы для Германии" и их российских покровителей", – заявил он.
По словам канцлера, "российское правительство хочет вывести нас из равновесия".
"Оно хочет, чтобы мы ослабили нашу поддержку Украины. Оно хочет, чтобы мы перестали вкладывать средства в наши средства сдерживания. Оно ищет любой повод, чтобы расколоть наше общество и ослабить нашу страну", – подчеркнул он.
Недавний опрос показал, что если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, "Альтернатива для Германии" стала бы самой популярной политической силой в Северном Рейне-Вестфалии, которая является родной землей канцлера Фридриха Мерца.
Напомним, на выборах в ландтаг в Мекленбурге-Передней Померании 20 сентября партия канцлера Германии Фридриха Мерца – Христианско-демократический союз (ХДС) – впервые не преодолела пятипроцентный барьер и осталась без представительства в земельном парламенте.
После этих выборов "АдН" в опросах увеличила отрыв от блока ХДС/ХСС до 10 процентных пунктов.
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