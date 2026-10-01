ЗМІ: 5 європейських країн домовились спільно реагувати на тиск США щодо дизпалива

П’ять європейських країн на екстреному засіданні у четвер домовилися "одним голосом" відповісти на зростаючий тиск з боку уряду США щодо вивільнення резервів дизельного палива

Про це Politico повідомили джерела, обізнані з ситуацією, передає "Європейська правда".

Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Ірландія та Європейська комісія взяли участь у переговорах, щоб вирішити, як реагувати на тиск з боку Вашингтона щодо використання запасів нафти, інакше їм загрожує заборона на експорт дизельного палива з США, повідомили троє європейських посадовців.

За словами двох із них, США таємно тиснули на всі ці країни, щоб ті використовували свої резерви.

За словами цих джерел, країни разом з виконавчим органом ЄС домовилися про три речі: реагувати на тиск "скоординовано", забезпечити, щоб "кожне рішення щодо вивільнення запасів розглядалося на рівні МЕА [Міжнародного енергетичного агентства]", та прагнути "зменшити напругу під час переговорів із США".

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) з офісом у Парижі координує енергетичну політику серед багатих країн і на початку цього року контролювало вивільнення нафтових запасів після закриття Ормузької протоки.

"Мета полягає в тому, щоб "деескалувати ситуацію", – зазначив один із співрозмовників. – Бути рішучими, але позитивними у спілкуванні… Коли маєш справу з голодним левом, не обов’язково грати з ним у брудні ігри".

Ширше коло країн, деякі з яких також зазнали тиску з боку адміністрації Трампа, обговорить, як реагувати на цю ситуацію, під час зустрічі в п’ятницю, додало джерело.

Як повідомлялося, адміністрація американського президента Дональда Трампа закликала Німеччину та Францію вивільнити частину надзвичайних запасів дизельного палива, щоб сприяти зниженню світових цін.

23 вересня стало відомо, що Трамп задумався над обмеженням експорту дизпального палива на тлі рекордних цін у країні, виробники застерігають, що це спричинить хаос на паливних ринках.

Представники ЄС попередили, що план США щодо можливої заборони на експорт дизельного палива на 90 днів може мати значний вплив на європейські ринки та негативно вплине на обидві сторони.

Пізніше ЗМІ писали, що Білий дім начебто запевнив, що адміністрація Трампа не планує забороняти експорт дизельного палива зі Сполучених Штатів.