СМИ: 5 европейских стран договорились совместно реагировать на давление США по поводу дизтоплива

Пять европейских стран на экстренном заседании в четверг договорились "единым фронтом" ответить на растущее давление со стороны правительства США в отношении высвобождения резервов дизельного топлива

Об этом Politico сообщили источники, знакомые с ситуацией, передает "Европейская правда".

Франция, Германия, Великобритания, Италия, Ирландия и Европейская комиссия приняли участие в переговорах, чтобы решить, как реагировать на давление со стороны Вашингтона в отношении использования запасов нефти, в противном случае им грозит запрет на экспорт дизельного топлива из США, сообщили трое европейских чиновников.

По словам двоих из них, США тайно оказывали давление на все эти страны, чтобы те использовали свои резервы.

По словам этих источников, страны совместно с исполнительным органом ЕС договорились о трёх вещах: реагировать на давление "скоординированно", обеспечить, чтобы "каждое решение об освобождении запасов рассматривалось на уровне МЭА [Международного энергетического агентства]", и стремиться "снизить напряжённость в ходе переговоров с США".

Международное энергетическое агентство (МЭА) с офисом в Париже координирует энергетическую политику богатых стран и в начале этого года контролировало высвобождение нефтяных запасов после закрытия Ормузского пролива.

"Цель заключается в том, чтобы "деэскалировать ситуацию", – отметил один из собеседников. – Быть решительными, но позитивными в общении… Когда имеешь дело с голодным львом, не обязательно играть с ним в грязные игры".

Более широкий круг стран, некоторые из которых также подверглись давлению со стороны администрации Трампа, обсудит, как реагировать на эту ситуацию, во время встречи в пятницу, добавил источник.

Как сообщалось, администрация американского президента Дональда Трампа призвала Германию и Францию высвободить часть чрезвычайных запасов дизельного топлива, чтобы способствовать снижению мировых цен.

23 сентября стало известно, что Трамп задумался надограничением экспорта дизельного топлива на фоне рекордных цен в стране; производители предупреждают, что это вызовет хаос на топливных рынках.

Представители ЕС предупредили, что план США о возможном запрете на экспорт дизельного топлива на 90 дней может оказать значительное влияние на европейские рынки и негативно отразится на обеих сторонах.

Позже СМИ писали, что Белый дом якобы заверил, что администрация Трампа не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из Соединённых Штатов.