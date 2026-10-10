Трамп розкритикував Норвегію через те, що йому знову не дісталась Нобелівська премія

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю знову висловив своє невдоволення тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру, назвавши це ганебним і прикрим рішенням, яке залишило пляму на репутації Норвегії, де розташований Нобелівський комітет.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Трамп розкритикував Норвегію через кілька годин після того, як комітет присудив цьогорічну премію Наві Піллей, колишній судді Міжнародного кримінального суду, яка курувала підготовку доповіді ООН, у якій було зроблено висновок, що Ізраїль вчинив геноцид у Газі.

Під час передвиборчого мітингу в Сіракузах, штат Нью-Йорк, Трамп назвав Піллей "загадковою особою": "Я ніколи не чув про цю людину. Ніхто не чув".

Кожного року свого президентства Трамп висловлював розчарування тим, що йому не вдалося здобути цю нагороду.

"Це незмивна пляма на репутації Норвегії та тих людей, які ухвалили таке ганебне й соромне рішення", – заявив Трамп.

Він перелічив низку конфліктів, у вирішенні яких, за його словами, він відіграв певну роль, і заявив, що допоміг запобігти спалаху воєн між Північною та Південною Кореєю, Японією та Північною Кореєю, а також Китаєм і Тайванем, не наводячи при цьому жодних доказів.

"Нобелівська премія миру назавжди дискредитована жменькою радикальних ідеологів, які виступають проти демократії і є справжніми ворогами цивілізації. І ми цього не забудемо, Норвегіє", – додав він.

Днями Трамп, який веде війну з Іраном і досі не домігся миру в Україні, заявляв, що він мав би отримати Нобелівську премію миру.

Раніше Трамп написав листа норвезькому прем’єру, в якому пов'язав свої заяви щодо наміру взяти під контроль Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

Крім того, у Білому домі розкритикували Нобелівський комітет і заявили, що він "ставить політику вище за мир", оскільки Дональд Трамп не отримав премію миру.