Трамп раскритиковал Норвегию за то, что ему вновь не присудили Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп в пятницу вновь выразил свое недовольство тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира, назвав это позорным и досадным решением, которое оставило пятно на репутации Норвегии, где расположен Нобелевский комитет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Трамп раскритиковал Норвегию через несколько часов после того, как комитет присудил премию этого года Нави Пиллей, бывшей судье Международного уголовного суда, которая курировала подготовку доклада ООН, в котором был сделан вывод, что Израиль совершил геноцид в Газе.

Во время предвыборного митинга в Сиракузах, штат Нью-Йорк, Трамп назвал Пиллей "загадочной личностью": "Я никогда не слышал об этом человеке. Никто не слышал".

Каждый год своего президентства Трамп выражал разочарование тем, что ему не удалось получить эту награду.

"Это неизгладимое пятно на репутации Норвегии и тех людей, которые приняли такое позорное и постыдное решение", – заявил Трамп.

Он перечислил ряд конфликтов, в урегулировании которых, по его словам, он сыграл определенную роль, и заявил, что помог предотвратить вспышку войн между Северной и Южной Кореей, Японией и Северной Кореей, а также Китаем и Тайванем, не приводя при этом никаких доказательств.

"Нобелевская премия мира навсегда дискредитирована горсткой радикальных идеологов, которые выступают против демократии и являются настоящими врагами цивилизации. И мы этого не забудем, Норвегия", – добавил он.

На днях Трамп, который ведет войну с Ираном и до сих пор не добился мира в Украине, заявил, что он должен был бы получить Нобелевскую премию мира.

Ранее Трамп написал письмо норвежскому премьеру, в котором связал свои заявления о намерении взять под контроль Гренландию с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

Кроме того, в Белом доме раскритиковали Нобелевский комитет и заявили, что он "ставит политику выше мира", поскольку Дональд Трамп не получил премию мира.