У Польщі вже 76 затримань у зв'язку з актами насильства в школах

Поліція Польщі провела перевірки в майже 50 тис. навчальних закладів у зв’язку з трагічними подіями в школах Мазовецького воєводства, наразі правоохоронці затримали по всій країні 76 осіб і зафіксували понад 230 інцидентів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

У суботу вранці поліція опублікувала повідомлення щодо операції, яка була розпочата після нападів у школах в Остроленці та поблизу Вишкова, а також після запобігання інциденту в Серпці.

До 6-ї години ранку було зафіксовано 231 інцидент, у яких правоохоронці проводять оперативні заходи у зв’язку з обґрунтованою підозрою у скоєнні забороненого діяння.

Наразі перевірено майже 50 тис. закладів та затримано 76 осіб.

"Поліцейські не лише працюють над з’ясуванням обставин зазначених випадків, а й продовжують цілодобово моніторити мережу та реагувати на кожне повідомлення", – заявили в поліції.

У четвер колишній учень початкової школи в селі Лещидул-Новіни Вишковського повіту, 15-річний підліток, напав із ножем на трьох людей, серед яких були працівниця школи та директор. Жінка померла, попри спроби реанімації.

Також напередодні дев'ятеро людей отримали поранення під час нападу в Комплексі професійних шкіл №4 в польському місті Остроленка.

Паралельно з нападом у школі в Остроленці в середу відбулася також поліцейська операція в місті Серпц, яка запобігла іншому нападу.