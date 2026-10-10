В Польше уже 76 задержаний в связи с актами насилия в школах

Полиция Польши провела проверки почти в 50 тыс. учебных заведений в связи с трагическими событиями в школах Мазовецкого воеводства; на данный момент правоохранители задержали по всей стране 76 человек и зафиксировали более 230 инцидентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

В субботу утром полиция опубликовала сообщение об операции, которая была начата после нападений в школах в Остроленке и вблизи Вишкова, а также после предотвращения инцидента в Серпце.

К 6 часам утра было зафиксировано 231 инцидент, по которым правоохранители проводят оперативные мероприятия в связи с обоснованным подозрением в совершении запрещенного деяния.

На данный момент проверено почти 50 тыс. заведений и задержано 76 человек.

"Полицейские не только работают над выяснением обстоятельств указанных случаев, но и продолжают круглосуточно мониторить сеть и реагировать на каждое сообщение", – заявили в полиции.

В четверг бывший ученик начальной школы в селе Лещидул-Новины Вишковского уезда, 15-летний подросток, напал с ножом на троих человек, среди которых были сотрудница школы и директор. Женщина скончалась, несмотря на попытки реанимации.

Также накануне девять человек получили ранения во время нападения в Комплексе профессиональных школ № 4 в польском городе Остроленка.

Параллельно с нападением в школе в Остроленке в среду прошла также полицейская операция в городе Серпц, которая предотвратила ещё одно нападение.