Польський міністр про напади у школах: Росія регулярно намагається дестабілізувати ситуацію

Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк повідомив у суботу, що поліція, спецслужби та Національний дослідницький інститут (NASK) проводять оперативні заходи у зв’язку з дезінформацією та повідомленнями про загрози в школах і додав, що в таких ситуаціях "Росія регулярно намагається дестабілізувати ситуацію".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

У суботу в Стальовій Волі в Підкарпатті на запитання про можливе іноземне підґрунтя хвилі фальшивих тривог та дезінформації, спрямованої на навчальні заклади, Семоняк зазначив, що служби перевіряють усі гіпотези.

"Ми досліджуємо всі версії. Потрібно чимало оперативної роботи з боку поліції, спецслужб та NASK, щоб прояснити різні питання. Однак, безперечно, у всіх справах (...), які шокують польську громадськість, Росія та її інтернет-можливості підливають оливи у вогонь", – зазначив міністр.

Керівник служб пояснив, що метою дезінформаційних дій російської сторони є підрив довіри до державних органів.

"Вони завжди намагаються показати Польщу як нестабільну державу, як державу, влада якої слабка, армія та служби якої слабкі. Тож можна припустити, що тут теж могла бути причетність Росії, але спочатку – докази, конкретні факти, а вже потім ми будемо когось звинувачувати", – застеріг Семоняк.

У п’ятницю 24 тис. поліцейських за підтримки муніципальної охорони здійснювали моніторинг шкіл та їхнього оточення.

Як повідомило в суботу Головне управління поліції (KGP), поліцейські патрулі повернуться до шкіл у понеділок. У зв’язку з актами насильства, що сталися на території шкіл, станом на суботу перевірено майже 50 тис. навчальних закладів, затримано 76 осіб.

10 жовтня стався новий напад. У Варшаві 21-річна дівчина напала з ножем на трьох дівчат у комплексі шкіл для дорослих, поранивши двох неповнолітніх і трохи старшу дівчину.

Цьому передували кілька інших нападів чи спроб нападу. Під час одного з них 37-річна жінка померла, попри спроби реанімації.