Польский министр о нападениях в школах: Россия регулярно пытается дестабилизировать ситуацию

Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк сообщил в субботу, что полиция, спецслужбы и Национальный исследовательский институт (NASK) проводят оперативные мероприятия в связи с дезинформацией и сообщениями об угрозах в школах, и добавил, что в таких ситуациях "Россия регулярно пытается дестабилизировать ситуацию".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В субботу в Сталевой Воле в Подкарпатье на вопрос о возможной иностранной подоплеке волны ложных тревог и дезинформации, направленной на учебные заведения, Семоняк отметил, что службы проверяют все гипотезы.

"Мы изучаем все версии. Требуется немало оперативной работы со стороны полиции, спецслужб и NASK, чтобы прояснить различные вопросы. Однако, бесспорно, во всех делах (...), которые шокируют польскую общественность, Россия и её интернет-возможности подливают масла в огонь", – отметил министр.

Глава спецслужб пояснил, что целью дезинформационных действий российской стороны является подрыв доверия к государственным органам.

"Они всегда пытаются представить Польшу как нестабильное государство, как государство со слабой властью, слабой армией и слабыми спецслужбами. Поэтому можно предположить, что здесь тоже могла быть причастность России, но сначала – доказательства, конкретные факты, а уже потом мы будем кого-то обвинять", – предупредил Семоняк.

В пятницу 24 тыс. полицейских при поддержке муниципальной охраны осуществляли мониторинг школ и их окрестностей.

Как сообщило в субботу Главное управление полиции (KGP), полицейские патрули вернутся к школам в понедельник. В связи с актами насилия, произошедшими на территории школ, по состоянию на субботу проверено почти 50 тыс. учебных заведений, задержано 76 человек.

10 октября произошло новое нападение. В Варшаве 21-летняя девушка напала с ножом на трех девушек в комплексе школ для взрослых, ранив двух несовершеннолетних и девушку чуть старше.

Этому предшествовали несколько других нападений или попыток нападения. Во время одного из них 37-летняя женщина скончалась, несмотря на попытки реанимации.