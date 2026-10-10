У Хорватії зійшов з рейок вантажний потяг з, ймовірно, українським зерном

Неподалік від хорватського міста Рієка зійшов з рейок вантажний поїзд, що належить приватному перевізнику, з, ймовірно, українським зерном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Teklic.hr

У суботу о 9:25 на під’їзді до станції Мея сталася серйозна залізнична аварія: зійшов з рейок вантажний поїзд приватного оператора "Трансагент".

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Поїзд перевозив зерно, ймовірно українського походження, і загалом 11 вагонів зірвалися в ущелину. В той же час в цій аварії ніхто не постраждав.

Перед сходженням з рейок машиніст повідомив диспетчеру, що у нього відмовили гальма і він не може зупинити поїзд. На місце події негайно були направлені служби екстреної допомоги, а залізничний рух на цій ділянці повністю призупинено.

Співробітники "Хрватської залізниці", які працюватимуть над прибиранням на місці аварії, заявляють, що робота буде надзвичайно складною.

Проблемою є також те, що сходження з рейок сталося на розгалуженні, де лінія розділяється на три колії, яке зазвичай використовується для роз'їзду поїздів.

Колія та шпали зазнали серйозних пошкоджень.

Міністр морських справ, транспорту та інфраструктури Олег Буткович заявив, що попередні висновки не вказують на те, що причиною аварії став стан залізничної інфраструктури.

Наразі серед основних можливих причин називають технічну несправність поїзда або людську помилку.

Поліція проводить розслідування на місці події у співпраці з Агентством з розслідування аварій у повітряному, морському та залізничному транспорті. Хоча на інвестиції в залізничну мережу заплановано близько шести мільярдів євро, цей інцидент знову вивів на перший план питання безпеки вантажних та пасажирських перевезень.

Точна причина аварії стане відома лише після завершення офіційного розслідування. До того часу мешканці Меї та пасажири мають бути готовими до перебоїв у русі та тривалих робіт з витягання вагонів із урвища.

Нагадаємо, у серпні поблизу залізничної станції Льюїс у графстві Східний Сассекс у Великій Британії з рейок зійшов поїзд.

А у Мюнхені зійшов з рейок та впав з мосту вантажний потяг, внаслідок аварії загинула одна людина.

Також писали, що у Малопольському воєводстві Польщі стався інцидент із вантажним потягом: кілька вагонів зійшли з рейок, а частина складу опинилася в річці Попрад.