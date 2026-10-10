В Хорватии сошел с рельсов грузовой поезд с, вероятно, украинским зерном

Недалеко от хорватского города Риека сошел с рельсов грузовой поезд, принадлежащий частному перевозчику, с, вероятно, украинским зерном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Teklic.hr

В субботу в 9:25 на подъезде к станции Мея произошла серьезная железнодорожная авария: сошел с рельсов грузовой поезд частного оператора "Трансагент".

Поезд перевозил зерно, вероятно украинского происхождения, и в общей сложности 11 вагонов сорвались в ущелье. При этом в этой аварии никто не пострадал.

Перед сходом с рельсов машинист сообщил диспетчеру, что у него отказали тормоза и он не может остановить поезд. На место происшествия немедленно были направлены службы экстренной помощи, а железнодорожное движение на этом участке полностью приостановлено.

Сотрудники "Хорватской железной дороги", которые будут заниматься уборкой на месте аварии, заявляют, что работа будет чрезвычайно сложной.

Проблемой является также то, что сход с рельсов произошел на разветвлении, где линия разделяется на три пути, которое обычно используется для разъезда поездов.

Рельсы и шпалы получили серьезные повреждения.

Министр морских дел, транспорта и инфраструктуры Олег Буткович заявил, что предварительные выводы не указывают на то, что причиной аварии стало состояние железнодорожной инфраструктуры.

На данный момент среди основных возможных причин называют техническую неисправность поезда или человеческую ошибку.

Полиция проводит расследование на месте происшествия в сотрудничестве с Агентством по расследованию аварий в воздушном, морском и железнодорожном транспорте. Хотя на инвестиции в железнодорожную сеть запланировано около шести миллиардов евро, этот инцидент вновь выдвинул на первый план вопрос безопасности грузовых и пассажирских перевозок.

Точная причина аварии станет известна только после завершения официального расследования. До тех пор жители Мейи и пассажиры должны быть готовы к перебоям в движении и длительным работам по извлечению вагонов из обрыва.

Напомним, в августе вблизи железнодорожной станции Льюис в графстве Восточный Сассекс в Великобритании сошел с рельсов поезд.

А в Мюнхене сошел с рельсов и упал с моста грузовой поезд, в результате аварии погиб один человек.

Также сообщалось, что в Малопольском воеводстве Польши произошел инцидент с грузовым поездом: несколько вагонов сошли с рельсов, а часть состава оказалась в реке Попрад.