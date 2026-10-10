Американський сенатор: уряд США тепер є спонсором державного тероризму

Американський сенатор-демократ від Кріс Мерфі висунув суворі звинувачення на адресу адміністрації президента Дональда Трампа у зв’язку з угодою щодо дизельного палива, укладеною з Москвою.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

За його словами, уряд Сполучених Штатів тепер є спонсором державного тероризму.

"Я знаю, що це звучить політично й гіперболічно, але це фактично правда. Росія навмисно завдає масштабних ударів по цивільному населенню в Україні, а Трамп навмисно фінансує її дії", – написав Мерфі.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Для прем'єра Фінляндії ця угода стала "жахливим розчаруванням".

Прем’єр Естонії Крістен Міхал назвав великою помилкою рішення президента США і закликав збільшити підтримку України, щоб вона перетворила російські нафтопереробні заводи на руїни.