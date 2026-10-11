В Конгрессе готовят законопроект о запрете отмены санкций в отношении нефти из РФ

Член Палаты представителей от Республиканской партии Брайан Фицпатрик анонсировал подготовку законопроекта, направленного на то, чтобы помешать президенту США Дональду Трампу единолично отменить санкции на российскую нефть на фоне мирового дефицита топлива.

Об этом конгрессмен написал в X, передает "Европейская правда".

Фитцпатрик, сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе США, заявил, что намерен внести на рассмотрение законопроект "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу" о запрете на отмену санкций против российской нефти".

Конгрессмен планирует добиться его голосования с помощью инструмента discharge petition (петиции о вынесении вопроса на голосование) – механизма, который позволяет инициировать голосование по законопроекту без одобрения спикера Палаты представителей и профильного комитета. Для запуска процедуры необходимо 218 голосов.

"Мы подадим двухпартийный законопроект, чтобы заблокировать любые закупки российской нефти. Он получит название "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу". Его вынесут на рассмотрение пленарного заседания посредством процедуры петиции о вынесении вопроса на голосование, и он будет принят подавляющим большинством голосов", – написал Фитцпатрик.

Законодатель также выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу.

"Президент Владимир Зеленский пользуется безоговорочной поддержкой Конгресса Соединенных Штатов, он имеет безоговорочную поддержку американского народа, и он имеет безоговорочную поддержку украинского народа. Россия незаконно вторглась в Украину – суверенное и свободолюбивое государство, и именно Россия несет полную ответственность за все убытки и разрушения", – подчеркнул Фитцпатрик.

Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон выразил готовность присоединиться к усилиям по продвижению законопроекта о санкциях.

"Я уже согласился стать одним из первых соавторов законопроекта. Конгресс должен занять твердую позицию", – написал Бейкон.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи выдвинул серьезные обвинения в адрес администрации президента Дональда Трампа в связи с соглашением о дизельном топливе с Россией, назвав правительство Соединенных Штатов спонсором государственного терроризма.

Стоит отметить, что недавно сенаторы от Демократической и Республиканской партий обратились с письмом к должностным лицам американской администрации, в котором призывают использовать все инструменты, предусмотренные "законом Грэма", для давления на Россию.